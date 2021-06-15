Справжнього відведення військ немає

Російські війська і далі біля кордону України. Про це міністр закордонних справ завив у інтерв'ю німецькому виданню.

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За весь цей час реально відвели лише близько 12 тисяч військових з понад 100 тисяч, які були стягнуті у квітні. Тому про справжнє відведення не йдеться,
– пояснив Кулеба.

Чому Росія заявила про відведення

За словами міністра, російська влада заявила, що стягує війська назад, бо побачила різку реакцію Заходу. Москва зрозуміла, що їй не вдасться з легкістю втілити свої наміри, тому операцію припинили.

"Росія поважає силу. Натомість, щойно відчуває слабкість, реагує агресивно", – вважає політик.

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