Об этом глава государства сообщил в интервью иностранным СМИ. Эскалация, считает Зеленский может наступить осенью – во время совместных учений России и Беларуси.

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Вероятность провокаций есть, – Зеленский

Сегодня мы, к сожалению, должны быть готовы к осложнениям в любой день. Я не считаю, что это будет, но вероятность провокаций есть, в частности в середине сентября, когда будет "Запад-2021",

– сказал Зеленский.

Также президент Украины считает, что Россия не заинтересована в полномасштабной войне, ведь понимает, что Киев идет до конца. А такое противостояние может вылиться в Третью мировую войну.

Путин говорит, что это Украина стягивает войска к границе

Между тем глава Кремля Владимир Путин цинично заявил, что это именно Украина стягивает войска к границе. Якобы Киев постоянно меняет дислокацию техники и личного состава в зоне конфликта. Россия, в свою очередь, взамен никаких провокаций не устраивала и проводила обучение на своей территории.

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Обратите внимание! В апреле Россия стянула беспрецедентное количество войск к восточной границе Украины. Это в Москве объясняли плановыми учениями. Международное сообщество призвало уменьшить напряжение. Лишь в конце месяца в Минобороны России заявили о переброске войск обратно.