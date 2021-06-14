При этом, никаких веских причин для этого российская сторона не сообщает. Об этом президент Украины рассказал в интервью иностранным СМИ.

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Украина надеется услышать сроки проведения встречи

Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду и сроки,

– сказал Зеленский.

Глава государства надеется, что именно прямые переговоры с Путиным активизируют мирные переговоры по Донбассу.

Зеленский предложил Путину встретиться еще в апреле

Отметим, что предложение встретиться с Владимиром Путиным прозвучало от Владимира Зеленского еще в апреле. Именно тогда Россия активно стягивала войска к украинской границе. Президент Украины призвал главу Кремля встретиться в любой точке Донбасса. Путин цинично посоветовал Зеленскому встретиться сначала с боевиками.

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В Кремле до сих пор говорят, что деталей нет

Впоследствии задачу организовать встречу Зеленский дал руководителю ОП Андрею Ермаку. Среди вероятных мест встречи называли Ватикан, Вену и Тель-Авив. В Кремле до сих пор говорят, что деталей о переговорах нет.