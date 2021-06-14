При цьому, жодних вагомих причин для цього російська сторона не повідомляє. Про це президент України розповів в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

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Україна сподівається почути терміни проведення зустрічі

Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду й терміни,

– сказав Зеленський.

Глава держави сподівається, що саме прямі перемовини з Путіним активізують мирні переговори щодо Донбасу.

Зеленський запропонував Путіну зустрітись ще в квітні

Зазначимо, що пропозиція зустрітись з Володимиром Путіним прозвучала від Володимира Зеленського ще у квітні. Саме тоді Росія активно стягувала війська до українського кордону. Президент України закликав главу Кремля зустрітись у будь-якій точці Донбасу. Путін цинічно порадив Зеленському зустрітись спочатку з бойовиками.

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У Кремлі досі кажуть, що деталей нема

Згодом завдання організувати зустріч Зеленський дав керівнику ОП Андрію Єрмакові. Серед ймовірних місць зустрічі називали Ватикан, Відень та Тель-Авів. У Кремлі досі кажуть, що деталей про перемовини не мають.