У Путина спросили, почему Россия стягивала к украинской границе технику и войска. Тот снова заговорил об учебе да еще и обвинил Украину.

Кстати Путин назвал НАТО "рудиментом холодной войны"

Во-первых, сама Украина постоянно подтягивала, так, по-моему, и сейчас продолжает еще – и личный состав и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, Донбасса,

– утверждает глава Кремля.

Путин убеждал, что Россия проводила плановые учения на своей территории. Кроме того, они вроде бы происходили на Дальнем Востоке, на севере и в Арктике.

Что этому предшествовало