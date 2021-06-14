У Путина спросили, почему Россия стягивала к украинской границе технику и войска. Тот снова заговорил об учебе да еще и обвинил Украину.
Кстати Путин назвал НАТО "рудиментом холодной войны"
Во-первых, сама Украина постоянно подтягивала, так, по-моему, и сейчас продолжает еще – и личный состав и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, Донбасса,
– утверждает глава Кремля.
Путин убеждал, что Россия проводила плановые учения на своей территории. Кроме того, они вроде бы происходили на Дальнем Востоке, на севере и в Арктике.
Что этому предшествовало
- В конце марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины сообщил, что Россия начала активно накапливать свои войска у украинских границ.
- Разведка фиксировала такие факты в течение апреля, предупреждали о вероятном наступлении агрессора. В сети даже появились видео.
- Однако Россия 22 апреля сообщила, что отводит войска от границ. Там якобы происходили российские учения.
- Важно отметить, что военное присутствие у границ все равно остается.
- В Министерстве обороны Украины, кроме того, предупредили о вероятном вторжении России из Беларуси.
- Госсекретарь США считает, что такие действия страны-агрессора являются угрозой для всей Европы.