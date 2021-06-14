У Путіна запитали, чому Росія стягувала до українського кордону техніку та війська. Той знову заговорив про навчання та ще й звинуватив Україну.

До речі Путін назвав НАТО "рудиментом холодної війни"

По-перше, сама Україна постійно підтягувала, так, по-моєму, і зараз продовжує ще – і особовий склад, і військову техніку в район конфлікту на південному сході України, до Донбасу,

– стверджує очільник Кремля.

Путін переконував, що Росія проводила планові навчання на своїй території. Крім того, вони начебто тривали на Далекому Сході, на півночі та в Арктиці.

Що цьому передувало