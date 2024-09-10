В то же время палестинцы сообщают, что в результате обстрела ЦАХАЛ также пострадал и палаточный городок. В результате огня там были погибшие и пострадавшие.

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Что говорят об уничтожении командного пункта в Газе в ЦАХАЛ

У ЦАХАЛ в своем телеграм-канале сообщили, что израильские военные под руководством разведки ЦАХАЛ и ISA IAF нанесли удары по значительному количеству террористов ХАМАС, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе.

Перед поражением было принято много мер для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушного наблюдения и дополнительных средств,

– отметили в Армии обороны Израиля.

Израильские военные отметили, что террористические организации в Секторе Газа продолжают систематически злоупотреблять гражданской и гуманитарной инфраструктурой, включая определенную гуманитарную территорию, для осуществления террористической деятельности против Государства Израиль и войск ЦАХАЛ.

Какова версия израильского удара со стороны Сектора Газа

Журналисты Sky News, со ссылкой на данные гражданской службы по чрезвычайным ситуациям Газы отметили, что палаточный городок у Хан-Юниса в районе Аль-Маваси, который является гуманитарной зоной, был обстрелян по меньшей мере четырьмя ракетами утром 9 сентября.

Жители и медики на месте происшествия сказали, что по меньшей мере 20 палаток загорелись после ракетных ударов, которые оставили воронки глубиной до девяти метров.

Представитель гражданской службы по чрезвычайным ситуациям в Газе сказал, что их команды все еще вывозят раненых с места атаки.

Служба чрезвычайных ситуаций сообщила, что в результате этого удара было 40 погибших и 65 раненых. Среди них также могли быть женщины и дети.

По словам жителей, между палаточным городком и больницей, расположенной неподалеку, мчались машины скорой помощи, а над головой все еще было слышно израильские самолеты.