Водночас палестинці повідомляють, що внаслідок обстрілу ЦАХАЛ також постраждало і наметове містечко. Внаслідок вогню там були загиблі та постраждалі.

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Що кажуть про знищення командного пункту в Газі в ЦАХАЛ

У ЦАХАЛ у своєму телеграм-каналі повідомили, що ізраїльські військові під керівництвом розвідки ЦАХАЛ та ISA IAF завдали ударів по значній кількості терористів ХАМАС, які діяли в командно-контрольному центрі, розташованому в гуманітарній зоні в Хан-Юнісі.

Перед ураженням було вжито багато заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включно з використанням високоточних боєприпасів, повітряного спостереження та додаткових засобів,

– наголосили в Армії оборони Ізраїлю.

Ізраїльські військові наголосили, що терористичні організації в Секторі Гази продовжують систематично зловживати цивільною та гуманітарною інфраструктурою, включно з визначеною гуманітарною територією, для здійснення терористичної діяльності проти Держави Ізраїль та військ ЦАХАЛ.

Яка версія ізраїльського удару з боку Сектору Гази

Журналісти Sky News, з посиланням на дані цивільної служби з надзвичайних ситуацій Гази зазначили, що наметове містечко біля Хан-Юніса в районі Аль-Мавасі, який є гуманітарною зоною, було обстріляно щонайменше чотирма ракетами вранці 9 вересня.

Мешканці та медики на місці події сказали, що щонайменше 20 наметів загорілися після ракетних ударів, які залишили вирви глибиною до дев'яти метрів.

Представник цивільної служби з надзвичайних ситуацій у Газі сказав, що їхні команди все ще вивозять поранених із місця атаки.

Служба надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок цього удару було 40 загиблих і 65 поранених осіб. Серед них також могли бути жінки та діти.

За словами жителів, між наметовим містечком і лікарнею, що розташована неподалік, мчали машини швидкої допомоги, а над головою все ще було чути ізраїльські літаки.