О ситуации на фронте с утра 18 июля сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Там продолжаются обстрелы и наступление оккупантов.

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Борьба на Харьковщине

Недавно аналитики предполагали, что путин отдал приказ захватить всю Харьковскую область. Но наши воины разрушат все подобные амбициозные планы. По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг пытается не допустить, чтобы ВСУ продвинулись в сторону государственной границы.

Оккупанты также не прекращали свои обстрелы в районах города Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино.

Задействовал враг и свою авиацию. Как следствие, нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

Сможет ли Россия захватить Харьковщину

Начальник спецподразделения штаба Kraken Константин Немичев рассказывал, что у оккупантов для того, чтобы захватить Харьков, не хватит ресурсов. В настоящее время они акцентируются на Донецкой области. Россияне пытаются перебросить войска на временно оккупированную территорию. Кроме того, агрессор имеет целью усилить Изюмское направление и двигаться на Славянск.

Еще 15 июля в Институте изучения войны спрогнозировали, что Россия, вероятно, вскоре выйдет из так называемой "оперативной паузы". Уже на следующий день минобороны страны-агрессорки подтвердило прогноз американского аналитического центра.

Критику кремлю высказали в Офисе Президента Украины. Михаил Подоляк в твиттере написал, что единственный план россии – убивать и уничтожать. По его словам, оккупанты используют тактику выжженной земли, ведь не могут захватить украинские территории. По его словам, единственный вариант закончить войну – на условиях Украины.

россия беспощадно обстреливает Харьков: смотрите видео