Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что в Израиле произошел масштабный террористический акт при поддержке двух государств – Ирана и России. Но это не полномасштабная война против страны, которая существенно превосходит по возможностях и ресурсах.

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Мы воюем с гораздо большим врагом

Как отметил Крамаров, в контексте систем ПВО боевые действия также разнятся. Израилю нужно закрыть гораздо меньшую площадь. А цели, по которым там отрабатывают – неуправляемые ракеты.

Конечно, они тоже чрезвычайно опасны. Но это нельзя сравнить с теми же "Шахедами", которые могут маневрировать, или крылатыми и баллистическими ракетами.

Мы воюем с гораздо большим врагом по количеству техники и ресурсов. Да и масштабы войны. Сравните длину линии фронта. Даже если Сирия включится. Это не сравнить с 1300 километрами линии фронта в Украине и количеством привлеченных военных,

– подчеркнул Крамаров.

В Израиле сейчас идет масштабная контртеррористическая операция на собственной территории с использованием всей номенклатуры вооружений. А в Украине – полномасштабная война против агрессора, существенно превосходящего в возможностях.

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Однако есть вещи, которые в боевых действиях в Украине и Израиле чрезвычайно похожи. И террористы ХАМАС, и оккупанты применяют одни и те же методы.

И там и там идут убийства и геноцид. И ХАМАС, и оккупанты хотят полного уничтожения народа. Но вообще эти войны сравнивать нельзя,

– рассказал Крамаров.

Война в Израиле: коротко