В то же время эксперты убеждают, что операция "Железные мечи", которую ввел Израиль против ХАМАС, будет "непревзойденной по своей жестокости". Аналитики предположили, что послевоенного плана для Сектора Газа нет.

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ЦАХАЛ может заходить в Сектор Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант 19 октября сделал заявление о новой операции в секторе Газа. В частности, он сказал войскам "организоваться" и "быть готовыми" ко входу в Газу.

Команда придет. Тот, кто сейчас видит Газу издалека, увидит ее изнутри. Я вам обещаю,

– сказал он.

В то же время, министр не отметил, когда именно состоится эта операция в Секторе Газа. В то же время, ранее Израиль объявлял против ХАМАС операцию "Железные мечи".

Операция "Железные мечи" будет жестокой

Журналисты издания Reuters отметили, что военная кампания Израиля под кодовым названием – операция "Железные мечи" будет "непревзойденной по своей жестокости и ничем другим, что проводил Израиль в Газе в прошлом". По словам трех региональных чиновников, знакомых с дискуссиями между лидерами США и Ближнего Востока, ближайшая стратегия Израиля состоит в том, чтобы уничтожить инфраструктуру Газа даже ценой значительных потерь среди гражданского населения.

В то же время израильские официальные лица заявили, что у них нет четкого представления о том, как может выглядеть послевоенное будущее для Сектора Газы. Авторы материала отмечают, что некоторые из помощников президента США Джо Байдена озабочены тем, что Израиль разработал план захода в Газу, но не планирует выход из региона.

В частности, по данным источников, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойда Остина во время визита в Израиль отмечали необходимость сосредоточиться на послевоенном плане для Газы. Обеспокоены будущим Сектора Газы и арабские чиновники, отмечающие, что Израиль не изложил четкий план относительно будущего анклава.

У Израиля нет финала для Газы. Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти, но что потом? У них нет стратегии выхода на следующий день,

– сказал один из региональных источников безопасности.

В то же время израильские официальные лица, включая Нетаньяху, заявили, что уничтожат ХАМАС в отместку за убийства 7 октября, который являлся самой смертоносной атакой боевиков в 75-летней истории Израиля. Однако что будет дальше – пока никто не знает, сказали журналисты.

Директор Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби отметил, что израильская сторона думает о послевоенном будущем Сектора Газы, однако они не знают с уверенностью, что будет дальше.

Два региональных военных эксперта сообщили журналистам, что вооруженное крыло ХАМАС и бригады Эззедина аль-Кассама мобилизовались для вторжения, установив противотанковые мины и минированные взрывные устройства, чтобы устроить засаду израильским войскам.

В то же время авторы материала утверждают, что будущее наступление Израиля будет гораздо более масштабным, чем прошлые операции в Газе.

В Вашингтоне, по данным журналистов, меньше оптимизма, что Израиль сможет полностью уничтожить ХАМАС, и официальные лица США видят мало шансов, что Израиль захочет удержать любую территорию Газа или снова ее оккупировать.

На Ближнем Востоке также опасаются, что война перевернется за пределы Газа, когда ливанская Хезболла и поддерживающий ее Иран откроют новые большие фронты в поддержку ХАМАС.