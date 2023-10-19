Водночас експерти переконують, що операція "Залізні мечі", яку запровадив Ізраїль проти ХАМАС буде "неперевершеною за своєю жорстокістю". Аналітики припустили, що післявоєнного плану для Сектору Гази – немає.

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ЦАХАЛ може заходити у Сектор Гази

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант 19 жовтня зробив заяву стосовно нової операції у Секторі Гази. Зокрема, він сказав військам "організуватися" та "бути готовими» до входу в Газу.

Команда прийде. Той, хто зараз бачить Газу здалеку, побачить її зсередини. Я вам обіцяю,

– сказав він.

Водночас наразі міністр не зазначив, коли саме відбудеться ця операція у Секторі Гази. Водночас раніше Ізраїль оголошував проти ХАМАС операцію "Залізні мечі".

Операція "Залізні мечі" буде жорстокою

Журналісти видання Reuters зазначили, що військова кампанія Ізраїлю під кодовою назвою – операція "Залізні мечі" буде "неперевершеною за своєю жорстокістю та нічим іншим, що проводив Ізраїль у Газі в минулому". За словами трьох регіональних чиновників, знайомих з дискусіями між лідерами США та Близького Сходу, найближча стратегія Ізраїлю полягає в тому, щоб знищити інфраструктуру Гази, навіть ціною значних втрат серед цивільного населення.

Водночас ізраїльські офіційні особи заявили, що вони не мають чіткого уявлення про те, як може виглядати післявоєнне майбутнє для Сектору Гази. Автори матеріалу наголошують, що деякі з помічників президента США Джо Байдена стурбовані тим, що Ізраїль розробив плану заходу в Газу, але не планує вихід із регіону.

Зокрема, за даними джерел, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойда Остіна під час візиту в Ізраїль наголошували на необхідності зосередитися на післявоєнному плані для Гази. Стурбовані майбутнім Сектору Гази й арабські чиновники які наголошують, що Ізраїль не виклав чіткого плану щодо майбутнього анклаву.

В Ізраїлю немає фіналу для Гази. Їхня стратегія полягає в тому, щоб скинути тисячі бомб, знищити все і ввійти, але що потім? У них немає стратегії виходу на наступний день,

– сказало одне з регіональних джерел безпеки.

Водночас ізраїльські офіційні особи, включаючи Нетаньяху, заявили, що знищать ХАМАС у відплату за вбивства 7 жовтня, який був найбільш смертоносною атакою бойовиків у 75-річній історії Ізраїлю. Однак що буде далі – поки ніхто не знає, сказали журналісти.

Директор Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі зазначив, що ізраїльська сторона думає про післявоєнне майбутнє Сектору Гази, однак вони не знають з упевненістю, що буде далі.

Два регіональні військові експерти повідомили журналістам, що збройне крило ХАМАС і бригади Еззедіна аль-Кассама мобілізувалися для вторгнення, встановивши протитанкові міни та міновані вибухові пристрої, щоб влаштувати засідку ізраїльським військам.

Водночас автори матеріалу стверджують, що майбутній наступ Ізраїлю буде набагато масштабнішим, ніж минулі операції в Газі.

У Вашингтоні, за даними журналістів, менше оптимізму щодо того, що Ізраїль зможе повністю знищити ХАМАС, і офіційні особи США бачать мало шансів, що Ізраїль захоче утримати будь-яку територію Гази або знову її окупувати.

На Близькому Сході також побоюються, що війна перекинеться за межі Гази, коли ліванська Хезболла та Іран, який її підтримує, відкриють нові великі фронти на підтримку ХАМАС.