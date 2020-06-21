Более того, после задержания в Беларуси подполковника российской полиции в отставке Андрея Новикова, которого обвинили в подготовке и организации беспорядков во время выборов президента РБ, а так же обвинений Минском "Газпрома" в во вмешательстве в саму предвыборную компанию, начались планомерные атаки со стороны российских информационных площадок, не только на Александра Лукашенко, но и членов его семьи. В частности, старшего сына, Виктора Лукашенко.

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В бой запустили компроматы

Так, через российские площадки с недвусмысленным кураторских составом, в открытый доступ была слита информация о том, что на счетах Виктора Лукашенко в швейцарском Credit Suisse в 2012 году находилось более $840 млн, что составляет почти 1,5% от ВВП Беларуси.

Данный слив весьма показателен. Показателен тем, что сразу после предъявления Беларусью претензий гибридной соседке, она задействовала свой ресурс по дискредитации президента Беларуси. Причем использовали компромат восьмилетней давности – 2012 года. А ведь, восемь лет назад, отношения РБ и РФ были намного лучше, нежели в нынешних реалиях. И, как же это неожиданно, слежка за счетами сына Лукашенко шла полным ходом еще тогда.

То есть, братская, дружественная и союзная Россия, одной рукой поглаживая Александра Григоровича, другой ловко загибала звенья на цепочке, на которую сейчас президента РБ и садят.

И вправду, показательно. Особенно с учетом с того, что на сегодняшнем совещании в Минске, Александр Лукашенко сообщил о предотвращении планов по дестабилизации Беларуси, отметив следующее: "Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси".

Кукловоды за пределами Беларуси? А не пора ли отменять визит на парад или...?