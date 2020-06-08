В Ливии поражение генерала Хафтара становится фактом, с которым уже ничего нельзя поделать.

Поражение Хафтара равно поражение Путина

Его спикер все еще анонсирует новые наступления, но в целом обстановка уже вполне зафиксирована. Западная Ливия под контроль Хафтара так и не перешла.

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Строго говоря, Хафтар лишь откатывается на те позиции, которые он занимал до своих наступательных действий, однако сейчас он возвращается, что называется, "на щите". Спонсоры Хафтара – арабские страны, да и Кремль, безусловно, недовольны генералом. С другой стороны, в его послужном списке сплошные поражения, начиная еще с войны с Чадом еще при Каддафи, где он даже попал в плен, так что выбор у коалиции арабов и Путина, по всей видимости, крайне невелик.

Раздел Ливии на традиционные области Киренаика и Триполитания остается, но в том и проблема для коалиции Кремля и арабов, что ей позарез нужен именно Триполи. С другой стороны, противостоящим коалиции Катару и Турции вполне достаточно сохранения статус-кво. Марионеточное правительство в Триполи признано ООН, оно же правомочно заключать международные соглашения, а значит – договор о разделе акватории Средиземного моря по территориальным водам Турции и Ливии, который фактически перекрывает все море для всех трубопроводных систем из Восточного Средиземноморья, действует и легитимен. Что Турции и нужно. Победа в Ливии для нее – это не контроль над всей территорией, а контроль над Триполи и правительством Сараджа. Все остальное – мелкие неприятности.

В такой войне победа явно склоняется на сторону турок, и именно это ставится в вину Хафтару, который, имея вполне серьезную по местным меркам помощь от внешних спонсоров, так и не сумел пройти последние пару десятков километров.

Похожий сценарий уже был с Каддафи

Впрочем, ровно та же история приключилась и с Каддафи, который уже почти взял Бенгази и Мисурату в апреле 11 года, фактически подавив мятеж. Ему оставалось примерно столько же пройти, чтобы окончательно разгромить мятежников. В Мисурате он даже контролировал морской порт. Но не успел. И проиграл.

Хафтар тоже не успел до турецкого вторжения, которое и изменило все расклады. И теперь становится для своих нанимателей вполне токсичной фигурой. В запасниках есть младший Каддафи, однако он должен был выйти на сцену после того, как Хафтар возьмет Триполи и станет местным диктатором. Сейф Каддафи должен был быть при нем карманным лидером нации. Но не сложилось.

Выпускать младшего Каддафи на замену Хафтару бессмысленно – он, что называется, не в авторитете в Киренаике. Его роль и его значение было связано с Триполитанией, где как раз не жалуют Хафтара. Теперь весь расклад рассыпается, и нового, откровенно говоря, нет.

Киренаика нужна внешним спонсорам – но лишь как угроза для Триполи. Отдельного значения она не имеет. Да, там есть Сиртский бассейн нефти, там есть газ, но опять же – вся эта история была совсем не за ливийские нефть и газ, она носила более высокий уровень задач, которые теперь неясно как реализовывать.

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Пожалуй, единственное, что сейчас удерживает Хафтара от судьбы командиров ополчения Донбасса, перебитых "неизвестными" диверсионными группами – это то, что никакой другой равной Хафтару фигуры на востоке Ливии все равно нет. Убрать его – а кто взамен?

Для Турции пока ситуация складывается идеально. И Эрдоган будет фиксировать ее как можно дольше. Тем более, что затрат на такую войну не так уж и много, особенно если не ставить перед собой недостижимые цели вроде территориальной целостности Ливии.