Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, что для решения этой проблемы нужно прорывное решение.
Важно Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения
Численность населения в Секторе Газа составляет 2 миллиона человек, а в Израиле проживает меньше чем 10 миллионов.
"И это большое количество палестинцев нужно организовывать, содержать. При этом большинство жителей Сектора Газа не радикалы, однако они, мягко говоря, не дружелюбно настроены к израильтянам", – подчеркнул политолог.
Причина конфликта ХАМАС и Израиля
В преддверии нападения ХАМАС Израиль считал, что выстроил с палестинцами определенный паритет и никаких обострений уже не будет. Однако причина этого конфликта заключается в событиях, которые начались в 2020 году во времена президентства Дональда Трампа.
При его посредничестве начали приниматься так называемые "соглашения Авраама" – договоры о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. В частности, соглашения с Израилем уже подписали ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.
В то же время, Иран, Катер, а также ХАМАС осознали, что этот процесс нужно остановить.
"Соглашения Авраама"Это "мирный план" Дональда Трампа при его президентстве по урегулированию палестино-израильского конфликта. В 2020 и 2021 годах при посредничестве США Израиль заключил соглашения с рядом арабских стран. Название "соглашения" связано с именем пророка Авраама, который присутствует в иудаизме, христианстве и исламе.
Почему произошло обострение отношений ХАМАС и Израиля: смотрите видео
Тем более что в последние месяцы активизировались переговоры между Израилем и Саудовской Аравией, которая явно намеревалась также присоединиться к "соглашению Авраама". Статус Саудовской Аравии в мусульманском мире очень высок, в частности, из-за расположения в стране главных святынь – Мекки и Медины. И принятие ею договоренностей с Израилем стало бы угрозой для противников этого союза.
"Именно поэтому ХАМАС бросил все усилия, чтобы предотвратить подписание этого соглашения. И ему это удалось, ведь Саудовская Аравия после того, как Израиль начал бомбардировку Сектора Газа, приостановила какие-либо переговоры с ним", – подчеркнул Аббас Галлямов.
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Продолжается противостояние между ХАМАСом, который 7 октября прорвал границу с Израилем и напал на военные объекты страны, ликвидировал гражданских и военных и взял у людей в заложники.
- В ответ Израиль приступил к бомбардировке Сектора Газы. ХАМАС также продолжает пытаться обстреливать территорию Израиля. В частности мощный акетный удар был нанесен Ашкелону.
- В то же время Израиль ударил по Рафаху, расположенному на границе сектора Газа и Египта. И он является единственным пропускным пунктом между этими странами. В Рафахе есть также подземный тоннель, через который ХАМАС перевозил военную технику и боеприпасы.
- Также Израиль обстрелял территорию Ливана, где расположены военные объекты Хезболлы. Это был ответ на удары по израильской территории со стороны боевиков из Ливана.