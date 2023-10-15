Таким видением поделился глава МИД Китая Ван И во время телефонного разговора с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом, информирует 24 Канал. Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с Ван И о позиции Китая в войне ХАМАС и Израиля.

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Китай выразил поддержку народу Газы

Глава МИД Китая отметил, что действия Израиля вышли за пределы самообороны. Поэтому Иерусалиму следует прислушаться к международному сообществу и Генсеку ООН Антониу Гутерришу прекратить коллективное наказание народа Газы.

Все стороны не должны предпринимать никаких действий по эскалации ситуации и должны вернуться за стол переговоров как можно быстрее. Китай интенсивно общается со всеми сторонами, чтобы продвигать прекращение огня и прекращение войны.

– заявил Ван И.

По его словам, историческая несправедливость по отношению к Палестине продолжается более полувека и не может дальше продолжаться. Также он сказал, что "все миролюбивые и справедливые страны должны высказаться и четко требовать скорейшего внедрения "решения о двух государствах".

Китай готов сотрудничать с Саудовской Аравией и другими арабскими странами, чтобы продолжать поддерживать справедливое дело Палестины по восстановлению национальных прав и возвращать палестинский вопрос на правильный путь "создания двух государств" для достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного решения,

– сказали в МИД Китая.

Разговор Блинкена с Ван И

Издание Bloomberg пишет, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Китая Ван провели первые переговоры после нападения ХАМАС на Израиль.

Заметим, Блинкен высказал решительную позицию США, поддержав Израиль и осудив нападение террористов ХАМАС на страну. Он заявил о поддержке права Израиля на самооборону и призвал ХАМАС прекратить атаки и освободить всех заложников.

Кроме того, госсекретарь также обсудил важность поддержки стабильности в регионе и недопущения вступления в конфликт других сторон.

В то же время представитель Госдепа США Мэтью Миллер подчеркнул, что во время разговора Блинкен призвал Китай использовать свое влияние на Ближнем Востоке, чтобы не допустить расширения войны между ХАМАС и Израилем. В частности, чтобы не допустить нападения других государств и организаций на Израиль.

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