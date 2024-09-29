Такое мнение, как отмечает The Guardian со ссылкой на его интервью CNN, высказал представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, Соединенные Штаты следят за ситуацией, в частности за действиями "Хезболлы".

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Кирби прокомментировал вероятность полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой"

Израиль говорит, что его цель – обезопасить северные районы страны от ракетных обстрелов со стороны Хезболлы и позволить тысячам перемещенных жителей вернуться домой. Однако, как отметил представитель Белого дома, Израиль не сможет безопасно вернуть людей в свои дома на севере страны, ведя полномасштабную войну.

Тотальная война с "Хезболлой", а тем более с Ираном, не является способом достичь этого. Если вы хотите вернуть этих людей домой безопасно и стабильно, мы считаем, что дипломатический путь является правильным,

– заявил он.

По его словам, США наблюдают за тем, что делает "Хезболла", пытаясь заполнить вакуум в руководстве, и продолжают обсуждать с Израилем правильные следующие шаги. "Мы не скрывали того факта, что мы не обязательно рассматриваем тактические казни, так же как они рассматривают защиту (гражданского населения – 24 Канал)", – добавил он.

Кирби также в очередной раз подчеркнул, что поддержка Израиля со стороны Соединенных Штатов остается неизменной.

К слову, CNN пишет, что США видят признаки подготовки возможного наземного вторжения Израиля в Ливан. В частности, Иерусалим перемещает свои силы к северной границе. По словам одного из чиновников, такая оценка основывалась на мобилизации израильских войск и зачистке территорий в рамках подготовки к началу наземного вторжения.