Об этом пишет французское издание Le Parisien. Самого Хасана Насраллу ликвидировали 27 сентября в ливанской столице Бейруте авиаударом.

К теме Тело лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы вытащили с места авиаудара в Бейруте, – Reuters

Как израильтяне получили информацию о Насралле в Бейруте

Журналисты отметили, что 27 сентября, в день гибели неподалеку от бункера Насраллы проходили похороны недавно убитого бойца "Хезболлы". После похорон Насралла, иранский генерал и 12 старших командиров "Хезболлы" собрались в бункере.

Израильская разведка, предупрежденная агентом, постоянно наблюдала за ними. Самолеты F-35 уже находились в воздухе, ожидая приказа атаковать.

Дождавшись, когда военное руководство группировки соберется в штабе, израильские самолеты сбросили шесть бомб весом две тонны каждая. В результате на месте бункера "Хезболлы" появился кратер глубиной 30 метров, засыпанный обломками,

– написали в издании.

Люди, ответственные за выполнение и передачу указаний лидера шиитов, потеряли с ним любую связь сразу после взрыва, приводит Le Parisien слова источника, близкого к "Хезболле".

Израильская разведка активно работала по "Хезболле" ранее

Журналисты The Wall Street Journal напомнили, что за два месяца до убийства Хасана Насраллы в Израиле продемонстрировали, как глубоко его шпионы проникли в "Хезболлу", убив высшего командира Фуада Шукра, который скрывался от США в течение четырех десятилетий.

Он был убит в результате авиаудара в своей квартире на верхних этажах одного из бейрутских жилых домов, куда его вызвали по телефону незадолго до того.

По мнению Авнера Председатель, бывшего старшего директора Совета национальной безопасности Израиля, а ныне сотрудника MIND Israel, консультативной группы по вопросам национальной безопасности, успех Израиля в борьбе с "Хезболлой" по сравнению с неудачей в борьбе с ХАМАС объясняется тем, что службы безопасности страны лучше действуют в нападении, а не в защите.

Суть израильской доктрины безопасности заключается в том, чтобы вести войну на территории врага. В случае с Газой все было иначе. Мы этого не ждали, поэтому это был провал,

– сказал Голов.

Кроме этого, журналисты The New York Times рассказали о рейде израильских коммандос 8 сентября в подземный завод по производству оружия для "Хезболлы" в Сирии, когда израильские ВВС ударами с воздуха уничтожили охрану, а штурмовая группа за 15 минут разгромила предприятие.

Этот завод был расположен всего в 50 километрах от границы с Ливаном, и поэтому, как утверждают израильские и американские источники газеты, "Хезболла" предпочитала производить оружие там, а не транспортировать его за тысячу километров из Ирана.

Прорыв произошел, когда израильская электронная разведка, известная как "Подразделение 8200", получила детальные планы объекта с помощью компьютерного взлома.

На этот раз разведчики не только добыли схему объекта, но и выяснили расположение постов охраны на входах в подземный объект. В конце концов коммандос действовали быстро и операция завершилась за считанные минуты.