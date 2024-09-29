Про це пише французьке видання Le Parisien. Самого Хасана Насраллу ліквідували 27 вересня у ліванській столиці Бейруті авіаударом.

До теми Тіло лідера "Хезболли" Хасана Насралли витягли з місця авіаудару у Бейруті, – Reuters

Як ізраїльтяни отримали інформацію про Насраллу в Бейруті

Журналісти зазначили, що 27 вересня, в день загибелі неподалік бункера Насралли проходив похорон нещодавно вбитого бійця "Хезболли". Після похорону Насралла, іранський генерал і 12 старших командирів "Хезболли" зібралися в бункері.

Ізраїльська розвідка, попереджена агентом, постійно спостерігала за ними. Літаки F-35 вже перебували у повітрі, чекавши наказу атакувати.

Дочекавшись, коли військове керівництво угруповання збереться у штабі, ізраїльські літаки скинули шість бомб вагою дві тонни кожна. Внаслідок цього на місці бункера "Хезболли" з'явився кратер завглибшки 30 метрів, засипаний уламками,

– написали у виданні.

Люди, відповідальні за виконання і передачу вказівок лідера шиїта, втратили з ним будь-який зв'язок відразу після вибуху, наводить Le Parisien слова джерела, близького до "Хезболли".

Ізраїльська розвідка активно працювала по "Хезболлі" раніше

Журналісти The Wall Street Journal нагадали, що за два місяці до вбивства Хасана Насралли в Ізраїлі продемонстрували, як глибоко його шпигуни проникли в "Хезболлу", вбивши найвищого командира Фуада Шукра, який ховався від США протягом чотирьох десятиліть.

Він був убитий внаслідок авіаудару у своїй квартирі на верхніх поверхах одного з бейрутських житлових будинків, куди його викликали телефоном незадовго до того.

На думку Авнера Голова, колишнього старшого директора Ради національної безпеки Ізраїлю, а нині співробітника MIND Israel, консультативної групи з питань національної безпеки, успіх Ізраїлю у боротьбі з "Хезболлою" порівняно з невдачею у боротьбі з ХАМАС пояснюється тим, що служби безпеки країни кращі діють у нападі, а не у захисті.

Суть ізраїльської доктрини безпеки полягає у тому, щоб вести війну на території ворога. У випадку з Газою все було інакше. Ми на це не чекали, тому це був провал,

– сказав Голов.

Окрім цього, журналісти The New York Times розповіли про рейд ізраїльських командос 8 вересня у підземний завод з виробництва зброї для "Хезболли" в Сирії, коли ізраїльські ВПС ударами з повітря знищили охорону, а штурмова група за 15 хвилин розгромила підприємство.

Цей завод був розташований усього за 50 кілометрів від кордону з Ліваном, і тому, як стверджують ізраїльські та американські джерела газети, "Хезболла" воліла виробляти зброю там, а не транспортувати її за тисячу кілометрів з Ірану.

Прорив стався, коли ізраїльська електронна розвідка, відома як "Підрозділ 8200", отримала детальні плани об'єкта за допомогою комп'ютерного злому.

Цього разу розвідники не лише видобули схему об'єкта, а й з'ясували розташування постів охорони на входах до підземного об'єкта. Зрештою командос діяли швидко й операція завершилася за лічені хвилини.