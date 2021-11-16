Беседа между Байденом и Си длилась около 3,5 часа и по мнению обеих сторон была, цитирую: уважительной, откровенной и открытой.

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США в конкуренции с Китаем стоит установить красные линии

Джо Байден акцентировал внимание на том, что даже в конкуренции с Китаем стоит установить какие-то красные линии, через которые переходить запрещено, а вот Си Цзиньпин неожиданно заявил, что прочные отношения США и Китая будут способствовать развитию обеих стран практически на равных.

Какого-то прорыва в отношениях на этом этапе переговоров не было, скорее стороны просто смягчили риторику, чтобы не вспыхнуло войны. За кулисами переговоров, конечно же остались темы ядерного вооружения, усиления Китая гиперзвуковыми ракетами и милитаризация Южно-Китайского моря.



Джо Байден и Си Цзиньпин провели виртуальный саммит / Фото AFP

Американская сторона выразила обеспокоенность ситуацией в Синьцзяне, Тибете, Гонконге, а также в связи с правами человека в Китае в целом. Речь шла также о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай наращивает военные возможности. Но вот как только стороны коснулись темы Тайваня, весь примирительный тон куда-то исчез.

Лидер Китая призвал Байдена не испытывать решимость его страны в вопросе Тайваня, заявив, что любая попытка отстоять островную демократию – это, цитирую: игра с огнем. Си Цзиньпина сильно раздражает попытка Запада придать политическую субъектность Тайваню, с помощью привлечения острова в ООН, а также с помощью усиления политических связей Тайваня и Европы.

По мнению Пекина, таким образом Запад может подорвать мощь Китая, ведь тот кто контролирует остров, тот и контролирует воды вокруг него, в регионе Китайских морей. Кроме того, Си лично в своих речах заявлял, что вскоре вернет эту территорию обратно в юрисдикцию Китая.

И чтобы понять весь градус напряжения, стоит обратить внимание на то, что пока Байден и Си проводили переговоры, представитель китайского МИДа заявил, что США наплевали на международное право, когда заявили, что готовы обеспечить безопасность острова. К тому же Китай уже не единожды заявлял о том, что если Тайвань, при поддержке США, объявит о независимости, Пекин тут же вступит в войну.

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Вступит ли США в войну

И вот после переговоров так и осталось неясным – обсуждали ли Байден и Си напрямую вопрос о том, вступит ли США в войну, если Пекин нападет на Тайвань. В итоговом коммюнике сказано лишь, что США не признают претензии Пекина на Тайвань и призывают его не нарушать статус-кво.

Но, как бы там ни было, а Пекин считает эту встречу всё же победной для себя. Ведь, на самом деле противостояние в виде открытой войны сейчас точно не нужно ни одной из сторон. Ведь у Джо Байдена есть огромные планы по сдерживанию Китая именно в конкурентном поле.

Накануне он ратифицировал законопроект об инфраструктуре на сумму более 1 триллиона долларов, положив начало первому этапу обширной экономической программы, которая и призвана вытеснить Китай на обочину. Это значит, что совсем скоро первые доллары будут вложены в развитие транспорта, широкополосной связи и коммуникаций, а также в развитие дорог, мостов и магистралей, что поможет увеличить рост американской экономики.

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Совсем недавно Байдену наконец удалось договориться с ЕС о торговых отношениях. Эта договоренность предусматривает увеличение связей ЕС с США и, соответственно уменьшение с Китаем. В конце концов, не так давно были созданы новые политические и военные альянсы в Индо-Тихоокеанском регионе.

У Байдена только начинают работать его программы, зачем ему война? Что касается Си Цзиньпина, то и ему война сейчас крайне невыгодна. Ведь экономика страны в последние месяцы сильно страдает, в Китае наблюдается энергетический и строительный кризисы.

К тому же у Пекина на носу проведение Олимпиады 2022, и бойкот этого спортивного мероприятия Западом, Поднебесной точно не нужен! Поэтому, Китай просто затаит дыхание на ближайшие 3 года, пока у власти Джо Байден, в надежде, что следующая администрация США будет либо слабее, либо сговорчивее.

А в это время США будут продвигать свои, в первую очередь, экономические программы. Поэтому, похоже, что война между двумя гигантами пока откладывается.