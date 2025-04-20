Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Епифания изданию "Апостроф TV".

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В войне между Россией и Украиной виноват не Путин

Интересно, что глава ПЦУ не возлагает всю ответственность на Путина. Также ему не очень нравится тезис о том, что Бог допустил войну.

Мы, люди, хотим всегда найти причину где-то, что это Бог, "а почему Бог допустил". Но мы свободные люди, то есть Господь дал нам свободу, свободу выбора. Мы выбираем между добром и злом, и, наверное, в течение этого времени мы выбирали очень часто зло. То есть все зависит от воли человека. И мы видим, что российский народ избрал во главе такого человека, который направил эту волю против нас,

– пояснил Епифаний.

Он подчеркнул: украинцы не стремились к этой войне. Они просто хотят жить в свободе. К тому же четко выбрали свой будущий вектор развития – это Европа.

Обратите внимание! В своем пасхальном поздравлении Владимир Зеленский также говорил о добре и зле.

"Мы хотим свободы, мы хотим жить в правде, мы хотим жить там, где царят действительно ценности – европейские ценности. Да, кое-что мы не принимаем, но мы хотим быть неотъемлемой частью европейского сообщества", – добавил митрополит.

Напоследок Епифаний отметил: из Священного Писания известно, что войны происходили несколько тысяч лет назад. И так будет и в дальнейшем, поскольку люди снова между добром и злом выбирают зло, забыв о Боге.