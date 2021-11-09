Для порівняння, можна уявити, що частина бухгалтерського відділу на вашій роботі і охоронці вирішили, що тепер їхня компанія називатиметься "Месники Марвел". Але окрім такої назви, додаткових повноважень на роботі вони не отримають.

К теме В списке 21 "слуга": Разумков назвал нардепов, которые войдут в его межфракционное объединение

Міжфракційне об'єднання, зазвичай, створюють для того, аби зосередити увагу на якійсь ідеї. Наприклад, в парламенті є об'єднання "Кубань", яке має:

повертати у культурне й соціальне поле українські території;

етнічних українців з Кубані;

тролити російських пропагандистів.

Що таке "Кубань"? Міжфракційне об'єднання "Кубань" створили у жовтні 2019 року. Одним з його ініціаторів був народний депутат Олексій Гончаренко. Офіційним завданням є "розробка політики щодо повернення у культурне й соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців". Пріоритетною є територія Кубані, яку ліквідували 1918 року, а також інші регіони, де проживають українці, зокрема частина Краснодарського краю Росії.

Навіщо Разумкову політсила

У такий спосіб Дмитро Разумков сигналізує Банковій про те, що монобільшість залишилась лише на папері. Кістяк його об'єднання займають 21 нардеп зі "Слуги народу".

Без них у президентської партії з'являються додаткові перешкоди в пошуку голосів. Адже голосів "своїх" тепер не вистачатиме для ухвалення необхідних законів.



До Разумкова приєднався 21 нардеп зі "Слуги народу" / Фото Getty Images

Разумков також демонструє, що може вести власну гру. Його невелика команда уже вставляє палиці в колеса президентській політичній силі, яка вигнала його з крісла спікера.

Банкова може позбавити його у відповідь мандата. Однак цей хід лише зіграє ексспікеру на руку та додасть рейтингу.

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Креативні глядачі обрали для нового об'єднання свої варіанти назв. Переможцем став варіант Ірини Магомедової "Діти лейтенанта Ахметова".

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Наслідки протистояння Зеленському

Такі історії негативно впливають на життя парламенту та простих українців. Якщо подивитися на ситуацію глобально, то кожна боротьба депутатів створює додаткові перешкоди на шляху реальних дій.



Боротьба депутатів створює перешкоди на шляху до реальних дій / Фото Getty Images

У 2019 році парламент працював у турборежимі. Тоді суспільство обговорювало доцільність законів та їхню суть. Зараз монобільшість розбивається на свої табори, й українців цікавить те, хто з ким об'єднався, ніж закони, які ухвалювати стає все складніше.

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Війна депутатів стає приводом для блокування перспективних ініціатив. Законопроєкт може бути гарним, але противники його блокуватимуть виключно для того, аби нашкодити політичним конкурентам. І поки політики розв'язуватимуть свої власні питання, страждатимуть українці.