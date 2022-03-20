Российские военные через неделю еще будут способны обстреливать города ракетами. Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале сказал генерал, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Обратите внимание Путин не захочет вступать в конфликт с НАТО, – генерал США в Европе

Решающий этап состоится через неделю, – Ходжес

Однако через 7 дней оккупанты не смогут взять Киев или Одессу. Тогда баланс сил изменится полностью, а преимущества Украины, в частности, логистическая поддержка, улучшатся.

Это (война – 24 канал) может занять месяцы. Однако решающий этап, когда произойдет изменение баланса сил, думаю, произойдет примерно через неделю,

– подчеркнул Ходжес.

Именно поэтому, как считает генерал, очень важно, чтобы Запад обеспечил все, о чем попросила Украина как можно скорее.

"Как сказал ваш президент (Владимир Зеленский – 24 канал) в Конгрессе, что мы (Запад – 24 канал) должны обеспечить вас всеми неотложными вещами", – заметил экс-командующий армии США.