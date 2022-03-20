Російські військові через тиждень ще будуть здатні обстрілювати міста ракетами. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі сказав генерал, екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес.

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Вирішальний етап відбудеться через тиждень, – Ходжес

Однак через 7 днів окупанти не зможуть взяти Київ чи Одесу. Тоді баланс сил зміниться повністю, а переваги України, зокрема логістична підтримка, покращаться.

Це (війна – 24 канал) може тривати місяці. Однак вирішальний етап, коли відбудеться зміна балансу сил, думаю, відбудеться приблизно за тиждень,

– наголосив Ходжес.

Саме тому, як вважає генерал, дуже важливо, щоб Захід забезпечив все, про що попросила Україна, якомога швидше.

"Як сказав ваш президент (Володимир Зеленський – 24 канал) в Конгресі, що ми (Захід – 24 канал) маємо забезпечити вас усіма нагальними речами", – зауважив екскомандувач армії США.

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