Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал Бен Ходжес.

Важливо Я не вірю в це, – екскомандувач армії США про запуск ядерної зброї Путіним

На запитання ведучої, чи може Путін атакувати Польщу або країни Балтики, він відповів, що ні.

Я маю на увазі – ні, звичайно, вони можуть, але очевидно, Путін не схоче вступати в конфлікт з НАТО. Особливо після того, як стало ясно, що його армія не така сильна, як могла б бути,

– наголосив Ходжес.

На його думку, Білорусь стане частиною Союзної держави, вже більш формально, щоб потенційно можна було розмістити там більше військ Росії, зокрема ближче до Литви чи Польщі.

Однак, як переконаний генерал, Путін навмисно не атакуватиме країни НАТО.

Повне інтерв'ю з Беном Ходжесом на 24 каналі: дивіться відео