В то же время эти процессы могут косвенно отразиться и на поддержке Украины со стороны западных союзников. Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал 24 Каналу, что отложенные последствия обострения ситуации на Ближнем Востоке уже активно проявляются.

Почему нефтяной шок выгоден врагам Запада?

Любые геополитические проблемы США на международной арене немедленно используются их врагами для развязывания глобального кризиса. Срыв поставок нефти на мировой рынок является первоочередной задачей Ирана и его союзников, чтобы спровоцировать резкий рост цен на топливо.

Осенний кризис вокруг энергоносителей крайне невыгоден Соединенным Штатам, а все, что вредит американцам, автоматически играет на руку их противникам.

Осложнить сейчас ситуацию с поставками нефти на мировой рынок – это и есть задача Ирана и его союзников, которые будут "подрывать" цены на нефть. А осенняя ситуация с нефтью и бензином невыгодна США. А все, что невыгодно американцам, будет выгодно их врагам,

– отметил эксперт.

По словам политтехнолога, рост цен на топливо – это непосредственное следствие, но за ним всегда следуют отложенные экономические и политические последствия. Когда люди начинают терять деньги, возникает внутреннее недовольство, которое подхватывают популисты, традиционно выступающие против помощи Украине.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему эскалация на Ближнем Востоке опасна: смотрите видео

Как нефтяной кризис повлияет на выборы в США?

Первым промежуточным следствием иранского кризиса станет его непосредственное влияние на избирательную кампанию в Соединенных Штатах Америки. Громкие обещания и заявления о внутренних выплатах свидетельствуют о наличии очень серьезных проблем на внутреннем рынке США.

На самом деле все эти события, происходящие на геополитической арене, я всегда стараюсь рассматривать через призму украинских интересов. Нам нужно готовиться ко всем последствиям, ведь когда возникает недовольство у европейцев или американцев, запускаются внутренние процессы, которые могут повлиять и на поддержку Украины,

– подчеркнул Юрий Подорожный.

При этом попытки переложить ответственность за рост цен на топливо на удары Украины по российским НПЗ являются обычной политтехнологией. Таким образом Белый дом пытается скрыть собственный дефицит решимости в противостоянии с Ираном.

"Это обычная политическая технология. Когда возникает проблема, и все знают, что проблема именно в том, что США никак не могут разобраться с Ираном, начинаются заявления, будто Украина виновата в том, что сейчас есть проблемы с нефтью", – подытожил политтехнолог.