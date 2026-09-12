Водночас ці процеси можуть опосередковано позначитися і на підтримці України з боку західних союзників. Політтехнолог Юрій Подорожній розповів 24 Каналу, що відкладені наслідки загострення на Близькому Сході вже активно реалізуються.

Чому нафтовий шок вигідний ворогам Заходу?

Будь-які геополітичні проблеми США на міжнародній арені негайно використовуються їхніми ворогами для розгортання глобальної кризи. Зрив постачання нафти на світовий ринок є першочерговим завданням Ірану та його союзників, аби спровокувати різке зростання цін на пальне.

Осіння криза навколо енергоносіїв вкрай невигідна Сполученим Штатам, а все, що шкодить американцям, автоматично грає на руку їхнім противникам.

Ускладнити зараз ситуацію з постачанням нафти на світовий ринок – це і є завданням Ірану та його союзників, які "підриватимуть" ціни на нафту. А осіння ситуація з нафтою і з бензином невигідна США. А все, що американцям невигідно, буде вигідно їхнім ворогам,

– зазначив експерт.

За словами політтехнолога, зростання цін на пальне є швидким наслідком, але за ним завжди йдуть відкладені економічні та політичні ефекти. Коли люди починають втрачати гроші, виникає внутрішнє невдоволення, яке підхоплюють популісти, що традиційно виступають проти допомоги Україні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

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Як криза на нафті вплине на вибори в США?

Першою проміжною дією іранської кризи стане її безпосередній вплив на виборчу кампанію в Сполучених Штатах Америки. Гучні обіцянки та заяви про внутрішні виплати свідчать про наявність дуже серйозних проблем на внутрішньому ринку США.

Насправді всі оці моменти, які відбуваються на геополітичній арені, завжди намагаюся розглядати через призму українського інтересу. Нам потрібно готуватися до всіх наслідків, адже коли виникає невдоволення у європейців чи американців, запускаються внутрішні процеси, які можуть вплинути і на підтримку України,

– підкреслив Юрій Подорожній.

При цьому спроби перекласти відповідальність за зростання цін на пальне на удари України по російських НПЗ є звичайною політтехнологією. Таким чином Білий дім намагається приховати власний дефіцит рішучості у протистоянні з Іраном.

"Це така звичайна політтехнологія. Коли є проблема, і всі знають, що проблема саме в тому, що США ніяк не можуть розібратися з Іраном, починаються заяви, ніби Україна винна в тому, що зараз є проблеми з нафтою", – підсумував політтехнолог.