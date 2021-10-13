Каждый украинец должен понимать, что происходит. Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале сказала "слуга народа" Ирина Верещук.

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"Потому что война надолго. Мы не можем сказать, что Путин остановится", – отметила Верещук.

Украина – ближайшая жертва

Она пояснила, что Россия выписывает и выговаривает разные мнения. Таким образом государство-оккупант демонстрирует свою агрессию – всему миру, не только Украине.

Мы просто ближайшая жертва для них, поэтому нас так болит,

– сказала Верещук.

Когда закончится война на Востоке, как считает "слуга", это политическое решение. Не стоит, по ее мнению, рассчитывать на то, что Украина пойдет в атаку.

Верещук: Мы дорожим каждым

Ведь так наше государство будет терять тысячи украинцев. "Ибо мы дорожим каждым из них", – отметила Верещук.

Она напомнила о принятии закона о территориальной обороне. "Очень надеюсь, что он как можно быстрее заработает. Сейчас увеличим численность Вооруженных сил на 11 тысяч, чтобы быть профессионалами", – добавила нардепка.

Напомним! Согласно этому закону, в нашем государстве должна быть надежная система обороны. Безопасность в Украине смогут гарантировать примерно 400 тысяч человек.

Ситуация на Донбассе: последняя информация

Во вторник, 12 октября, оккупанты 1 раз открыли огонь по украинским позициям.

Пророссийские боевики били из стрелкового оружия по позициям ООС возле Зайцевого.

К счастью, никто из украинских военных не пострадал.

Источник: пресс-служба ООС