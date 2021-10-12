Нуланд – Заместитель госсекретаря США. Козак – заместитель главы администрации президента России.
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Дмитрий Песков – пресс-секретарь Владимира Путина – заявил, что формат переговоров между Нуланд и Козаком якобы может появиться на постоянной основе. В то же время никаких заявлений со стороны США на эту тему не было.
Нуланд прибыла в Москву
- Нуланд находится под санкциями со стороны России. Их ввели, когда США ввели санкции против России.
- Ограничения, наложенные на политика фактически запрещали ей въезд в Россию.
- Вместе с тем 11 октября она прибыла в Москву с рабочим визитом.
- В планах политика – встречи с высокопоставленными лицами и другими собеседниками.
- Цель – обсуждение ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов. В частности, СМИ прогнозировали, что политик встретится с заместителями министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и Андреем Руденко.