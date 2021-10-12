Нуланд – Заместитель госсекретаря США. Козак – заместитель главы администрации президента России.

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Дмитрий Песков – пресс-секретарь Владимира Путина – заявил, что формат переговоров между Нуланд и Козаком якобы может появиться на постоянной основе. В то же время никаких заявлений со стороны США на эту тему не было.

Нуланд прибыла в Москву