Нуланд – заступниця держсекретаря США. Козак – заступника голови адміністрації президента Росії.

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Дмитро Пєсков – речник Володимира Путіна – заявив, що формат переговорів між Нуланд і Козаком начебто може з'явитися на постійній основі. Водночас жодних заяв з боку США на цю тему не було.

Нуланд прибула до Москви