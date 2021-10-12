Нуланд – заступниця держсекретаря США. Козак – заступника голови адміністрації президента Росії.
Зауважте Україна та ЄС разом вважають Росію стороною конфлікту на Донбасі, – Зеленський
Дмитро Пєсков – речник Володимира Путіна – заявив, що формат переговорів між Нуланд і Козаком начебто може з'явитися на постійній основі. Водночас жодних заяв з боку США на цю тему не було.
Нуланд прибула до Москви
- Нуланд перебуває під санкціями з боку Росії. Їх запровадили, коли США ввели санкції проти Росії.
- Обмеження, накладені на політикиню, фактично забороняли їй в'їзд до Росії.
- Водночас 11 жовтня вона прибула до Москви з робочим візитом.
- У планах політикині – зустрічі з високопосадовцями та іншими співрозмовниками.
- Метою є обговорення низки двосторонніх, регіональних та глобальних питань. Зокрема, ЗМІ прогнозували, що політикиня зустрінеться з заступниками міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим і Андрієм Руденком.