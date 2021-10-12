Про це президент Володимир Зеленський сказав під час промови на саміті Україна – ЄС.

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Український лідер наголосив, що наша країна єдина з ЄС в тому, що відповідальність за відсутність прогресу в мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на Росії.

Вона (Росія – 24 канал), без сумніву, є стороною конфлікту,

– підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна вдячна за те, що ЄС із року в рік продовжує обмежувальні заходи щодо Кремля, але "необхідність у зміцненні санкційного тиску назріла давно".

Спільна заява за підсумками саміту Україна – ЄС

Джерело: Офіс Президента

У заяві політики підтвердили незмінну відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС.

Ми підтверджуємо своє рішуче засудження очевидного порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок актів агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року,

– мовиться у спільній заяві.

Також в ЄС додали, що підтримують територіальну цілісність України та привітали створення міжнародної Кримської Платформи.

Свої підписи під заявою поставили:

Президент України Володимир Зеленський,

президент Європейської Ради Шарль Мішель,

президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Промова Зеленського на саміті Україна – ЄС: дивіться відео

Український президент також закликав накласти санкції Євросоюзу на тих, хто брав участь у виборах до Держдуми Росії та в Криму і на Донбасі.

Вибори у Держдуму Росії: що відомо

Голосування тривали 3 дні – з 17 до 19 вересня 2021 року. У результаті нібито перемогла провладна партія "Єдина Росія".

Росіяни незаконно долучили до виборів українців, які живуть на окупованих територіях.

Людей масово вивозили автобусами у Ростовську область. Російські паспорти їм роздавали одразу біля дільниць, а за голосування "дякували" їжею.

Взяти участь у виборах можна було і в режимі онлайн, достатньо було російського паспорта.

Багато країн заявили, що не визнають результати голосувань на окупованих територіях України: зокрема, США, Велика Британія та Польща.

Зеленський також додав, що потреба в посиленні санкційного тиску назріла давно. До того ж без уваги не можна залишати порушення прав людей на тимчасово окупованих територіях України.

Зверніть увагу! За даними омбудсменки Людмили Денісової, за роки війни на Донбасі обірвалося життя майже 14 тисяч людей. Найгірше, що злочини проросійських бойовиків продовжуються, а право на життя та безпеку на сході України порушується щодня.