Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время речи на саммите Украина – ЕС.

Важно У Макрона анонсировали нормандскую встречу на уровне министров: когда она состоится

Украинский лидер подчеркнул, что наша страна едина с ЕС в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе в полной мере лежит на России.

Она (Россия – 24 канал), без сомнения, является стороной конфликта,

– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Украина благодарна за то, что ЕС из года в год продолжает ограничительные меры в отношении Кремля, но "необходимость в укреплении санкционного давления назрела давно".

Совместное заявление по итогам саммита Украина – ЕС

Источник: Офис Президента

В заявлении политики подтвердили неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС.

Мы подтверждаем свое решительное осуждение явного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины в результате актов агрессии российских вооруженных сил, начиная с февраля 2014 года,

– говорится в совместном заявлении.

Также в ЕС добавили, что поддерживают территориальную целостность Украины и приветствовали создание международной Крымской платформы.

Свои подписи под заявлением поставили:

Президент Украины Владимир Зеленский,

президент Европейского Совета Шарль Мишель,

президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен.

Речь Зеленского на саммите Украина – ЕС: смотрите видео

Украинский президент также призвал наложить санкции Евросоюза на тех, кто участвовал в выборах в Госдуму России и в Крыму и на Донбассе.

Выборы в Госдуму России: что известно

Голосования продолжались 3 дня – с 17 по 19 сентября 2021 года. В итоге якобы победила провластная партия "Единая Россия".

Россияне незаконно приобщили к выборам украинцев, которые живут на оккупированных территориях.

Людей массово вывозили автобусами в Ростовскую область. Российские паспорта им раздавали сразу у участков, а за голосование "благодарили" едой.

Принять участие в выборах можно было и в режиме онлайн, достаточно было российского паспорта.

Многие страны заявили, что не признают результаты голосований на оккупированных территориях Украины: в частности, США, Великобритания и Польша.

Зеленский также добавил, что потребность в усилении санкционного давления назрела давно. К тому же без внимания нельзя оставлять нарушения прав людей на временно оккупированных территориях Украины.

Обратите внимание! По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, за годы войны на Донбассе оборвалась жизнь почти 14 тысяч человек. Хуже всего, что преступления пророссийских боевиков продолжаются, а право на жизнь и безопасность на востоке Украины нарушается ежедневно.