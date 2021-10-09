Візит Нуланд до Москви запланований на 11 жовтня. Як розповіли у Держдепі, після цього у заступниці держсекретаря США запланована низка візитів в інші країни.

Важливо Єрмак обговорив з Нуланд переговори у нормандському форматі

Раніше про можливість візиту Нуланд до Москви повідомляли російські ЗМІ. Нуланд, швидше за все, зустрінеться із:

заступниками міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим і Андрієм Руденком. Перший курує в МЗС Росії відносини з США, а другий – весь пострадянський простір, включаючи Україну.

заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком, який курує від Кремля переговори по Донбасу у Тристоронній контактній групі.

Чому Нуланд перебуває під санкціями Росії? Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд потрапила до чорного списку Росії після запровадження персональних санкцій США проти Росії. Накладені обмеження передбачають заборону на в'їзд. Як же Нуланд потрапить до Москви? Швидше за все, їй вже відкрили дипломатичну візу.

Після візиту до Москви Нуланд вирушить:

14 жовтня до Бейруту, Ліван. Там вона зустрінеться з ліванськими представниками громадянського суспільства і лідерами уряду, щоб обговорити економічні реформи та вибори в наступному році.

15 жовтня до Лондона, Велика Британія. Щоб зустрітися з високопоставленими урядовими чиновниками з ряду глобальних питань.

Зверніть увагу! У вересні Нуланд приїжджала до Києва і заявила, що Сполучені Штати зацікавлені в успіху Нормандських переговорів, а тому готові надавати допомогу.