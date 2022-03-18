Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский политолог и доктор исторических наук Андрей Зубов. По его словам, он почти уверен, что окончание войны будет заключаться в возвращении оккупированной Донетчины и Луганщины, а также Крыма.

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Политолог: Терцелостность Украины – конец режима Путина

Российский политолог считает, что до того, как началась полномасштабная война России против Украины, были совсем другие цифры. Однако сейчас ситуация изменилась.

Война не закончится иначе, чем возвращением этих территорий в состав Украины,

– отметил он.

По мнению Зубова, это будет означать для России конец нынешнего режима. Путинский режим не "переживет" поражение и восстановление территориальной целостности Украины.

"Именно поэтому он так сейчас из последних сил пытается бороться не только с Украиной, но и с внутренним фронтом. То есть с людьми, которые в России думают иначе, чем Путин", – подчеркнул политолог из России.

Заметим, что в возвращении Крыма и оккупированной части Донетчины и Луганщины уверены жители всех регионов Украины. Этот показатель действительно сейчас выше, чем до полномасштабного вторжения России в Украину.

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