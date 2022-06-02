Вообще, конечно, футбольный матч – лишь повод, но не тема для рассуждений в этом посте. Суть в другом.

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Открытие Украины

Война обратила внимание на Украину всего мира и "подсветила" целый ряд интересных моментов.

Оказывается, планета критически зависит от экспорта украинского продовольствия. Оказывается, в Украине очень сильная армия. Оказывается, у этой страны – огромное количество друзей и союзников на всех континентах. Украинцы побеждают на Евровидении и в футбол.

У них есть своя ракетная программа. До большой войны (но с малой) их зарплаты вплотную приблизились к нашим (российским – ред.) , притом, что средний уровень цен был значительно ниже.

Мода на Украину – передовицы европейской прессы после победы в Глазго

Мы-то, правда, из пропаганды, в течение десятилетий, слышали, как у них там все развалили и ничего нет.

А у нас, вот, есть все, все сохранилось и преумножилось. Но, на поверку, доходы были как там при высших ценах; о настоящих успехах в спорте мы уже давно забыли, а на Евровидение махнули рукой – там все нечестно; друзей и союзников у нас тоже много – если смотреть на разные голосования в ООН, так около десятка, да и дуга – уж сильно дальняя; армия наша – самая сильная, правда, нигде никогда не воевала, но зато мы сейчас ее переделаем по украинскому образцу.

Что еще? Сельское хозяйство? Ну да, тут у нас успехи однозначные, состоят же в том, что мы колхозы сохранили. На ежегодную битву за урожай мобилизуем всех, вплоть до школьников.

Почему демократия побеждает

Прикол оказался в том, что буквально для всех сфер общества, для развития и поступательного движения вперед, плохая, несовершенная, коррумпированная, молодая, но демократия оказалась лучше нашего самого устоявшегося, стабильного, со всех сторон монолитного диктаторско-патриархального уклада.

Для людей, привыкших считать, что основа всего – это порядок и дисциплина, а, значит, централизация, это может звучать парадоксом. В действительности, в этом ничего удивительного нет. Демократия в ее современном виде (я сейчас не про древнегреческую демократию в Афинах) и появилась как инструмент для развития, экономического обогащения и достижения благополучия.

Уж поверьте, первым идеологам либерализма, таким, как Локк, было глубоко наплевать на права человека как таковые. Все свои умозаключения и теории эти люди выводили исключительно из одних соображений – для продвижения идеи гарантий прав граждан-собственников. Чтобы власть, будучи подотчетной и подконтрольной, защищала своих граждан, но не мешала им обогащаться.

Параллельно на идеи об идеальном мироустройстве оказывали огромное влияние христианские моральные нормы, которые окончательно утвердились в Декларации прав человека после Второй мировой, когда мир ужаснулся от того, как далеко человек может зайти.

Так она, демократия в нынешнем виде, и появилась – как симбиоз двух идей: общество развивается через стремление людей к росту и накоплению капитала (не только финансового, но и политического, культурного, символического – какого угодно) и от власти требуется лишь защита и гарантии Закона; а Закон строится на правах – как на высшей форме морали.

Правильный вибор

И, как бы, совершенно понятно, что можно сколько угодно кивать на Китай и говорить, что, вот, на его примере мы видим, что тоталитарные государства тоже могут развиваться.

Проблема с Китаем в том, что сам он уже ощутил серьезный тупик и оказался перед необходимостью реформ – если, конечно, развиваться дальше хочет.

Оказалось, что путь мобилизационного развития чисто через дисциплину и человеческий ресурс очень скоро конечен. И очень большой вопрос, что будет с тем же Китаем уже в скором будущем.

Для таких же народов, как беларуский и/или украинский, если они хотят развиваться и хоть что-то своим детям оставлять, на самом деле, особого выбора просто не существует. Как бы и кто бы его искусственно не изобретал.

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