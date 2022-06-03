Метафизика (о предпосылках)

Война таки действительно метафизическая. Россия использовала любой надуманный повод для войны, решение относительно которой вызревало давно (то "нацисты", то НАТО, то "русофобия"), Кирилл дошёл аж до слов о метафизике.

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А в итоге оказалось, что это действительно глобальная война - прошлого и будущего, мертвого и живого, больного и здорового. Метафизика - на стороне Украины.

Лица без масок (о субъектах)

Война показала, кто есть кто. Украина, сражающаяся за свою жизнь. Запад, выходящий с разной скоростью из размеренности бытия и умиротворительной линии поведения в отношении РФ, вплоть до того, что можно было проспать и собственные проблемы. Россия без лица, у которой под маской оказалось одни сплошные язвы и комплексы. Китай, традиционно ожидающий у берега реки момента, как проплывут трупы врагов.

Видение (о перспективе)

Украина однозначно победит в этой войне – это понятно. Столько горя принесла нам эта вероломная война – это я к вопросу о цене.

Но важна не просто победа, а чтобы война больше никогда не повторилась. Это в том числе и вопрос видения поствоенного мира, который меняется на наших глазах по ходу войны.

Украинская армия становится одной из самых сильных в мире, в то время как российская приобретает статус "второй с конца".

Запад меняет оборонные стратегии (трансформация позиции Германии и Италии – невообразимо просто, хоть нам, абсолютно оправданно, кажется, что все происходит очень медленно). Финляндия и Швеция идут в НАТО. Дания инициирует референдум о присоединении к оборонной политике ЕС (хотя в 1993 году был референдум с прямо обратной постановкой вопроса).

Китай – на распутье, отсидеться в стороне уже не получится. Россия как огромная территория непрогнозированных сценариев. Долгую перспективу будет формировать видение.

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