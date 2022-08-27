Деградация производства

До 2022 года я, освещая проблематику российского кораблестроения, неоднократно подчеркивал, что деградация технических и технологических процессов производства, поставила крест на целом ряде возможностей данной российской отрасли.

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Например, ни одна российская верфь на сегодня не способна строить боевые, именно боевые корабли водоизмещением более 10 тысяч тонн. Именно поэтому, когда я слышал о планах россиян построить некий супер-авианосец водоизмещением 100 тысяч тонн, меня укрывал неудержимый смех, после чего я собирался с духом и на пальцах пояснял, почему этим бравурным планам никогда не осуществится.

Процессы в российском кораблестроении настолько деградировали, что они не способны даже обеспечивать своевременный и качественный ремонт.

Например, на бесконечном ремонте в россии находится тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М (шифр "Орлан"), который был отправлен на ремонт и модернизацию в 1997 году и, продолжающий их проходить на предприятии "Севмаш" до сих пор. Когда он завершится, сложно сказать, ведь все анонсированные сроки практически всегда не соблюдались и переносились.

Аналогичная ситуация с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". Когда завершится его ремонт невозможно предсказать, но можно вполне обоснованно предполагать, что никогда.

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Деградация до предела

То есть, возможности по проведению ремонтных работ в кораблестроительной отрасли россии деградировали до предела. И, так или иначе, но это начинают признавать в самой россии. Правда, в свойственной для них манере.

Как известно, 24 марта 2022 года в порту временно оккупированного Бердянска был уничтожен российский БДК "Саратов", а также были повреждены два БДК "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

В тот же время я отмечал, что БДК "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" тоже можно смело относить к невозвратным потерям, поскольку провести ремонтные работы поврежденных кораблей россияне не смогут.

И вот, пять месяцев спустя, в россии стали признавать свою неспособность проводить ремонтные работы на данных БДК.

Так, в российском информационном пространстве сейчас распространяется нарратив о том, что возвращение БДК "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" в строй невозможно потому, что в 2019 году для этих кораблей были закуплены в Польше дефективные форсунки для дизельных двигателей ZV40/48 и ZL40/48, которые поломались, а заменить их из-за санкций невозможно.

То есть, виновато не деградировавшее в россии кораблестроение, не способное проводить ремонтные работы данных БДК, после повреждения огневым воздействием, а "коварные" поляки. Правда, наличие этих форсунок на других БДК не сказалось на их работоспособности, а исключительно на тех, которые были повреждены после удара по порту.

Что же, интересное оправдание собственной дефективности, обвинить в ней кого-то другого. Хотя, этот стиль исторически неизменен для россии. Но главное то, что можно уверенно из списка вычеркнуть 2 БДК, а не ставить напротив них знак вопроса.

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