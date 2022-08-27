Деградація виробництва

До 2022 року, висвітлюючи проблематику російського кораблебудування, неодноразово підкреслював, що деградація технічних і технологічних процесів виробництва, поставила хрест на цілій низці можливостей цієї російської галузі.

Читайте 189 повітряних тривог: путін знову показав реальні причини війни

Наприклад, жодна російська верф на сьогодні не здатна будувати бойові, саме бойові кораблі водотоннажністю понад 10 тисяч тонн. Саме тому, коли я чув про плани росіян побудувати якийсь супер-авіаносець водотоннажністю 100 тисяч тонн, мене вкривав нестримний сміх, після чого я збирався з духом і на пальцях пояснював, чому бравурним планам ніколи не збутися.

Процеси в російському кораблебудуванні настільки деградували, що вони не здатні навіть забезпечувати своєчасний та якісний ремонт.

Наприклад, на нескінченному ремонті в росії перебуває важкий атомний ракетний крейсер "Адмірал Нахімов" проєкту 1144.2М (шифр "Орлан"), який був відправлений на ремонт і модернізацію в 1997 році й продовжує їх проходити на підприємстві "Севмаш" досі. Коли він завершиться, важко сказати, адже всі анонсовані терміни практично завжди не дотримувалися і переносилися.

Аналогічна ситуація з авіанесучим крейсером "Адмірал Кузнєцов". Коли завершиться його ремонт, неможливо передбачити, але можна цілком обґрунтовано припускати, що ніколи.

Важливо В машині було двоє: що не так зі вбивством дугіної

Деградація до краю

Тобто можливості щодо проведення ремонтних робіт у кораблебудівній галузі росії деградували до краю. І так чи інакше, але це починають визнавати в самій росії. Щоправда, у властивій для них манері.

Як відомо, 24 березня 2022 року в порту тимчасово окупованого Бердянська було знищено російський БДК "Саратов", а також було пошкоджено два БДК "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ".

Водночас я наголошував, що БДК "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ" теж можна сміливо відносити до безповоротних втрат, оскільки провести ремонтні роботи пошкоджених кораблів росіяни не зможуть.

І ось, через п'ять місяців, у росії почали визнавати свою нездатність проводити ремонтні роботи на даних БДК.

Так, у російському інформаційному просторі зараз поширюється наратив про те, що повернення БДК "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ" до ладу неможливе тому, що у 2019 році для цих кораблів були закуплені в Польщі дефективні форсунки для дизельних двигунів ZV40/48 та ZV40/48, які зламалися, а замінити їх через санкції неможливо.

Тобто, винно не кораблебудування, яке деградувало в росії й не здатне проводити ремонтні роботи даних БДК, після пошкодження вогневим впливом, а "підступні" поляки. Щоправда, наявність цих форсунок на інших БДК не позначилася на їхній працездатності, а виключно на тих, що були пошкоджені після удару по порту.

Що ж, цікаве виправдання власної дефективності, звинуватити в ній когось іншого. Хоча цей стиль історично незмінний для росії. Але головне те, що можна впевнено зі списку викреслити 2 БДК, а не ставити навпроти них питання.

Також цікаво – Військовий оглядач назвав види зброї, яка закінчується у росії: дивіться відео