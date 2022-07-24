Вся молодежь за Украину. Многие молодые люди были в территориальной обороне и помогали ВСУ, а после захвата города уехали из Лисичанска.

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Лисичанск ненавидит оккупантов

Город опустел. Оставшиеся жители захватчиков ненавидят и кричат им на улицах проклятия. В Лисичанске действуют партизанские отряды.

Да, все это пишет не Арестович, а реальный человек с той стороны, который работает на линии фронта и которому уж точно нет смысла врать в пользу Украины.

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Ненависть к "русскому миру"

Привет всем, кто любит рассказывать про тотально пророссийский, сепарский Донбасс. Сама же россия очень многих вылечила от любви к "русскому миру".

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