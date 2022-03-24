Ермак написал, что месяц войны – это время сложных решений, действий, единения и несокрушимости.

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Ермак о войне в Украине

По словам главы ОП, для украинцев время поделилось на "до" и "после". Однако народ объединился и стал сильнее. Он добавил, что мы делаем то, что должны делать. Кроме того, только украинцам принимать решение относительно всего.

Украинский характер – это не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Делать все возможное – и больше,

– написал Ермак.

Он тоже назвал войну рентгеном для души. Следовательно, удалось увидеть, кто испугался, кто предал. Ермак добавил, что на сегодняшний день наиболее заметны светлые и сильные люди, которым не безразлично, в Украине их миллионы.

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