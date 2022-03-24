Єрмак написав, що місяць війни – це час складних рішень, дій, єднання та незламності.

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Єрмак про війну в Україні

За словами глава ОП, для українців час поділився на "до" та "після". Проте народ об'єднався та став сильнішим. Він додав, що ми робимо те, що маємо робити. Крім того, лише українцям ухвалювати рішення щодо всього.

Український характер – це не здаватись за жодних обставин. Робити все можливе – і більше,

– написав Єрмак.

Він також назвав війну рентгеном для душі. Відтак вдалося побачити, хто злякався, хто зрадив. Єрмак додав, що на сьогодні найбільше помітні світлі та сильні люди, яким не байдуже, в Україні їх мільйони.

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