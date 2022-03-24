На жаль, ЧАЕС досі контролюють російські загарбники. Пропагандисти прибули на станцію у четвер, 24 березня.

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На ЧАЕС приїхали російські пропагандисти

У "Енергоатом" повідомляють, що "група рашистів-пропагандистів" приїхала з метою створити нове фейкове "кіно" про те, як зараз функціонує ЧАЕС.

Таким чином, окупанти прагнуть переконати МАГАТЕ, що ядерний тероризм – це нормально. Крім того, вони мають на меті приховати реальну ситуацію із витоками радіації та забрудненням довкілля.

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