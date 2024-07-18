06:36, 18 июля

Украина и Россия провели совместный опрос освобожденных из плена, но договорились не разглашать ответы.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что российские военнопленные не просто говорили о выполнении Украиной всех Женевских договоренностей, но и напрямую рассказывали, каким образом оказывалась медицинская помощь, как им давали возможность звонить своим родным.

Зато украинские военнопленные... когда увидели моих представителей, они поняли, что все произойдет, то есть уже можно более-менее рассказывать, что на самом деле там происходило,

– сказал уполномоченный Верховной Рады.