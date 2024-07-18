06:36, 18 липня

Україна та Росія провели спільне опитування звільнених з полону, але домовились не розголошувати відповіді.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що російські військовополонені не просто казали про виконання Україною всіх Женевських домовленостей, а й напряму розказували, яким чином надавалась медична допомога, як їм давали можливість телефонувати своїм рідним.

Натомість українські військовополонені... коли побачили моїх представників, вони зрозуміли, що все відбудеться, тобто вже можна більш-менш розказувати, що насправді там відбувалося,

– сказав уповноважений Верховної Ради.