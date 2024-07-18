Розпочалася 876 доба протистояння України у війні проти Росії. Про головні новини з фронту, тилу та міжнародної арени – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Українські військовополонені розповіли про жахливі умови в російському полоні
Україна та Росія провели спільне опитування звільнених з полону, але домовились не розголошувати відповіді.
Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що російські військовополонені не просто казали про виконання Україною всіх Женевських домовленостей, а й напряму розказували, яким чином надавалась медична допомога, як їм давали можливість телефонувати своїм рідним.
Натомість українські військовополонені... коли побачили моїх представників, вони зрозуміли, що все відбудеться, тобто вже можна більш-менш розказувати, що насправді там відбувалося,
– сказав уповноважений Верховної Ради.
На Полтавщині пролунав вибух
У ніч на 18 липня в Полтавській області прогримів вибух. Місцева влада наразі не коментувала інцидент, але Повітряні сили повідомляли про рух ворожих "Шахедів" у Полтавській області.