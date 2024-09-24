06:35, 24 сентября

На полях Генассамблеи ООН Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Присутствовали члены Сената Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи, а также член Палаты представителей Грегори Микс.

Украинский президент также провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, поблагодарив его страну за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский и Нарендра Моди обсудили дальнейшую реализацию сотрудничества по направлениям, согласованными во время исторического визита индийского премьера в Киев месяц назад.

Также на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент встретился с премьером Японии Фумио Кишидой.

Владимир Зеленский рассказал об актуальной ситуации в энергетике. Премьер Фумио Кишида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи. В него войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование.