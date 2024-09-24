06:35, 24 вересня

На полях Генасамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. Були присутні члени Сенату Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі, а також член Палати представників Грегорі Мікс.

Український президент також провів зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, подякувавши його країні за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

В Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський та Нарендра Моді обговорили подальшу реалізацію співпраці за напрямками, узгодженими під час історичного візиту індійського прем'єра до Києва місяць тому.

Також на полях Генеральної Асамблеї ООН президент зустрівся з прем'єром Японії Фуміо Кішідою.

Володимир Зеленський розповів про актуальну ситуацію в енергетиці. Прем'єр Фуміо Кішіда заявив, що Японія готує новий пакет енергетичної допомоги. До нього увійдуть трансформатори, генератори й інше обладнання.