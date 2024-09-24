Про головні події 17 вересня, ситуацію на фронті, втрати Росії, успіхи ЗСУ та російські обстріли України – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Зеленський провів низку важливих зустрічей на полях Генасамблеї ООН
На полях Генасамблеї ООН Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. Були присутні члени Сенату Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі, а також член Палати представників Грегорі Мікс.
Український президент також провів зустріч з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, подякувавши його країні за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
В Офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський та Нарендра Моді обговорили подальшу реалізацію співпраці за напрямками, узгодженими під час історичного візиту індійського прем'єра до Києва місяць тому.
Також на полях Генеральної Асамблеї ООН президент зустрівся з прем'єром Японії Фуміо Кішідою.
Володимир Зеленський розповів про актуальну ситуацію в енергетиці. Прем'єр Фуміо Кішіда заявив, що Японія готує новий пакет енергетичної допомоги. До нього увійдуть трансформатори, генератори й інше обладнання.
На Черкащині чули вибух
Близько 04:00 на Черкащині пролунав вибух.
Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомив, що працює ППО.
На Київщині працювала ППО
Близько 02:00 години російські ударні БпЛА почали рухатися в напрямку Київської області.
По них відпрацювала ППО.
Вже о 03:49 в Київській ОВА повідомили, що в області знову працює ППО.
У районі Полтави пролунали вибухи
О 01:16 українські військові повідомили про декілька груп ударних БпЛА у напрямку Полтавщини.
Незабаром ЗМІ знову написали, що в області чути звуки вибухів.