Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на руководителя ОПУ Андрея Ермака. В ночь на 29 апреля российские дроны снова атаковали Киев.

Читайте также КНДР признала участие в войне против Украины: как такой прецедент может сыграть на руку Киеву

У Зеленского объяснили, почему Путин не прекращает войну

В результате очередного удара пострадали гражданские объекты, а мирные жители провели ночь в тревоге. В Офисе Президента Украины отреагировали на атаку и в очередной раз подчеркнули, что прекращение войны зависит только от одного решения – решения Путина.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что Россия продолжает террор, несмотря на отсутствие какого-либо стратегического смысла в этих атаках.

Ермак отметил, что одна команда Путина могла бы остановить войну, но Кремль этого сознательно не делает, пытаясь "обмануть всех". Он также добавил, что Россия не просто ведет агрессивную войну, но и блокирует мирные инициативы.

Россия начала войну. Именно она должна прекратить огонь и не блокировать мирные усилия президента США Трампа, которые поддерживает Украина,

– подытожил руководитель ОП.

К слову, Дмитрий Песков ранее заявил о готовности России к переговорам, но наступательные действия и атаки на Украину продолжаются.

Андрей Ермак и Андрей Коваленко обвинили Россию во лжи, отметив, что заявления о мире сопровождаются продолжением атак.