О главных событиях 14 мая – ситуация на фронте, в тылу и обстановка на международной арене. Очередные атаки россиян и их последствия – сообщает 24 Канал.
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Главные события дня
06:56, 14 мая
Россияне подошли вплотную к Новоселке и продвинулись в Багатиру, – DeepState
Аналитики DeepState сообщают о продвижении россиян в направлении Малиновки, Багатира и у Новоселки в Донецкой области.
Кроме того, недавно россияне продвинулись к админгранице с Донецкой областью, в частности имели успехи в районе Водяного Второго и у Серебряного.