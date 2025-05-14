О главных событиях 14 мая – ситуация на фронте, в тылу и обстановка на международной арене. Очередные атаки россиян и их последствия – сообщает 24 Канал.

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