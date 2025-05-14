Про головні події 14 травня – ситуація на фронті, в тилу та обстановка на міжнародній арені. Чергові атаки росіян та їх наслідки – повідомляє 24 Канал.

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