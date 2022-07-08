российские оккупанты запустили ракету около 10 утра. В оперативном командовании "Юг" предполагают, что это может быть не случайность, а вполне сознательное изменение тактики оккупантов.

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К счастью, жертв нет

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что российские оккупанты запустили ракету с самолета Су-30. Вражеская ракета разорвалась над морем, направляясь к побережью.

В "Юге" предполагают, что это может свидетельствовать об изменении тактики оккупантов – наносить осколочные поражения по большому скоплению людей на побережье. К счастью, после взрыва ракеты Х-31 жертв нет.

Около 10:00, с вражеского самолета Су-30, со стороны Черного моря, по Одесской области выпущена крылатая ракета типа Х-31, которая разорвалась над морем, направляясь к побережью. Вполне вероятно изменение тактики врага по причине массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне. В настоящее время без жертв ,

– говорится в сообщении ОК "Юг".

россияне атаковали Николаевщину

Утром 8 июля российские оккупанты обстреляли Николаев из реактивной системы залпового огня "Смерч", в результате чего пострадал объект производственной инфраструктуры.

Во время атаки захватчики использовали более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов. По предварительным данным, чудом обошлось без жертв и пострадавших. Масштабы разрушений устанавливают.

Напомним, что около 9:30 появились сообщения о взрывах в Николаеве, однако воздушной тревоги в области не было. Вероятно, именно тогда российские оккупанты обстреляли город с помощью запрещенных боеприпасов.

Украинские войска идут в контратаку на Юге

Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN рассказал, что украинские воины на Юге сдерживают врага , а по отдельным направлениям идут в контратаку. Также почти освобождена Харьковщина, однако сложность заключается в том, что на территории области оккупанты покинули свои ударные группировки.

В то же время, по словам главы государства, ситуация на Востоке чрезвычайно сложная. Президент отметил, что там у россиян преимущество в артиллерии и РСЗО, но их потери тоже значительно больше. Зеленский подчеркнул, что оккупанты не считают количество жертв или уничтоженной техники, но Украина ценит каждую жизнь.